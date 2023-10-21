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    Дюков: РФС и сборная России должны задать вопрос, почему молодые футболисты регрессируют

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о проблемах футболистов при переходе из юношеского футбола во взрослый.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Почему у игроков возникают проблемы с переходом из юношеского футбола? Два года назад молодежная сборная России обыграла сборную Испании. Делили первое место в группе и должны были отбираться на чемпионат Европы U-21.

    Сборная России U-19 уверенно обыграла Германию и вышла с первого места из группы на отборочном турнире.

    Спустя два года многие из этих ребят поехали в Египет и Катар. Какие-то футболисты прогрессируют, а какие-то нет. Это зависит не только от футболистов, но и от клубов, тренеров и руководства. Нет кого-то одного виноватого.

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    • И РФС, и тренерский штаб сборной России, и игроки с тренерами клубов должны задаться вопросом, почему те ребята, которые еще некоторое время назад в юношеском футболе демонстрировали достойную игру и хорошо смотрелись на фоне серьезных соперников, в какой-то момент прекращают прогрессировать или вообще регрессируют», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

    Напомним, ранее в РФС заявили, что УЕФА не отменял допуск сборных России U17 на международные турниры.

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