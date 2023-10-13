Непомнящий: Ничья была бы более справедливым результатом в матче с Камеруном

Известный тренерпрокомментировал победу сборнойнад(1:0) в товарищеском матче.

«Наши были немного зажаты в первом тайме, но потом разбегались. Более справедливым счетом была бы ничья, но я доволен победой, наши ребята приложили максимум усилий.

Не скажу, что это потолок нашей команды, но видно, что сборная может играть на таких скоростях.

Приятно, что я наносил символический удар в матче. Рад, что словно снова вернулся на 30 лет назад», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Непомнящий возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала на ЧМ-1990.

Сборная России 16 октября проведет товарищеский матч с Кенией. Игра состоится в турецкой Анталье.