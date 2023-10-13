Греция и Франция одержали победы на выезде

В группе В отборочного турнира Евро-2024 завершились две встречи.

В центральном матче сборная Франции на выезде победила сборную Нидерландов со счетом 2:1. Дублем отметился Килиан Мбаппе.

На 7-й минуте форвард «ПСЖ» открыл счет в матче. Голевую передачу ему отдал Жонатан Клос.

На 53-й минуте Мбаппе оформил дубль, на сей раз ему ассистировал Адриен Рабьо.

Голландцы смогли забить свой единственный гол за 6 минут до окончания основного времени. Автором забитого мяча стал Квилиндсхи Хартман.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B Нидерланды — Франция 1:2 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (7'), 0:2 Килиан Мбаппе (53'), 1:2 Квилиндсхи Хартман (84') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Лютсхарел Гертрейда, Вирджил ван Дейк, Натан Аке (Микки ван де Вен, 80'), Дензел Дюмфрис (Жереми Фримпонг, 62'), Квилиндсхи Хартман, Мартен де Рон (Матс Виффер, 46'), Джой Веерман, Тейьяни Рейндерс, Ксави Симонс (Стивен Бергвейн, 80'), Ваутер Вегорст (Дониелл Мален, 38') Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Лукас Эрнандес, Ибраима Конате, Жонатан Клосс (Мало Гюсто, 80'), Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани (Марку Тюрам, 80'), Кингсли Коман (Оливье Жиру, 71'), Антуан Гризманн (Юссуф Фофана, 87') Предупреждения: Джой Веерман (29'), Дензел Дюмфрис (51')

После шести матчей Франция уверенно возглавляет группу В с 18 очками. Нидерланды находятся на третьем месте с 9 очками.

В параллельной встрече сборная Греции на выезде обыграла сборную Ирландии — 2:0.

На 20-й минуте счет открыл Георгиос Якумакис с передачи Константинаса Цимикаса.

А в уже добавленное к первому тайму время Георгиас Масурас удвоил преимущество гостей. Ему ассистировал Георгиос Пелькас.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B Ирландия — Греция 0:2 Голы: 0:1 Георгиос Якумакис (20'), 0:2 Георгиос Масурас (45 + 4') Ирландия: Гэвин Базуну, Мэтт Доэрти, Шейн Даффи, Нэйтан Коллинз (Райан Мэннинг, 46'), Лиам Скэйлз, Алан Браун (Майкл Джонстон, 70'), Джош Каллен, Уильям Смоллбоун (Каллум Робинсон, 70'), Джейсон Найт, Эван Фергюсон, Chiedozie Ogbene (Адам Айда, 85') Греция: Одиссеас Влаходимос, Константинос Цимикас, Панайотис Рецос, Константинос Мавропанос, Лазарос Рота, Георгиос Масурас (Константинос Кульеракис, 87'), Петрос Манталос, Димитриос Курбелис (Андреас Бухалакис, 64'), Димитриос Пелькас (Анастасиос Хадзийованнис, 64'), Георгиос Якумакис (Фотис Иоаннидис, 70'), Тасос Бакасетас (Манолис Сиопис, 87') Предупреждения: Уильям Смоллбоун (10'), Димитриос Пелькас (58'), Андреас Бухалакис (75')

Сборная Греция располагается теперь на втором месте с 12 очками. Ирландия идет на четвертом месте с тремя баллами.