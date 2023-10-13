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    Глебов: У Камеруна индивидуально и физически очень сильные ребята

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Хавбек сборной России Данил Глебов оценил игру Камеруна. 12 октября национальная команда одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Федора Чалова.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Камерун, наверное, самый сильный соперник с момента отстранения. У них индивидуально и физически очень сильные ребята. Уже на первых минутах было понятно, что все единоборства будут с мясом. Самое главное, что вчера не уступили в борьбе и желании. Поэтому и победили», — сказал Глебов «Чемпионату».

    16 октября сборная России в Турции сыграет товарищеский матч с Кенией.

    На данный момент российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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