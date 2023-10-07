ПерерывРеал — ОсасунаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико Вальверде«Реал» — «Осасуна». Онлайн
  • 17:55
    • «Интер» упустил победу в матче Серии А с «Болоньей»
  • 17:22
    • «Жирона» минимально одолела «Кадис» и вышла на первое место
  • 16:39
    • Рашфорд выйдет в стартовом составе «МЮ» на матч АПЛ с «Брентфордом»
  • 16:34
    • «Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Лутон» в матче АПЛ
  • 16:05
    • «Зенит» всухую обыграл «Сочи» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    В «Сочи» высказались о возможной отставке Точилина

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Сочи
    Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о матче против «Зенита» (0:2) и будущем наставника команды Александра Точилина.

    Александр Точилин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Точилин

    «Я считаю, что сегодня была одна из лучших наших игр в этом сезоне. Объективно старались, навязывали борьбу неплохо. Игра сегодня понравилась, результат — нет. Плохие результаты? Нужно много работать и забивать.

    Есть ли вопросы к Точилину? Да здесь не в вопросах дело, здесь вопрос, чтобы вернуться нормально в те кондиции и показывать игру с забитыми мячами, поправить ситуацию. Мы сейчас работаем, поэтому чего обсуждать увольнение Точилина. Каждому тренеру стоит волноваться, как и футболисту. Нужно добиваться результата, тогда волноваться не надо», — приводит слова Рубашко ТАСС.

    После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й строчке (6).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «быки» продлить свою победную серию?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ювентус» переиграть «Торино» в дерби?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.04
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Примус
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры