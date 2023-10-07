В «Сочи» высказались о возможной отставке Точилина

Генеральный директор футбольного клубавысказался о матче против(0:2) и будущем наставника команды

«Я считаю, что сегодня была одна из лучших наших игр в этом сезоне. Объективно старались, навязывали борьбу неплохо. Игра сегодня понравилась, результат — нет. Плохие результаты? Нужно много работать и забивать.

Есть ли вопросы к Точилину? Да здесь не в вопросах дело, здесь вопрос, чтобы вернуться нормально в те кондиции и показывать игру с забитыми мячами, поправить ситуацию. Мы сейчас работаем, поэтому чего обсуждать увольнение Точилина. Каждому тренеру стоит волноваться, как и футболисту. Нужно добиваться результата, тогда волноваться не надо», — приводит слова Рубашко ТАСС.

После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й строчке (6).