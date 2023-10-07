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    «РБ Лейпциг» продлил контракт с капитаном команды

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    Пресс‑служба «РБ Лейпциг» сообщила о продлении контракта с защитником Вилли Орбаном. Новое соглашение капитана команды рассчитано до лета 2027 года

    Вилли Орбан
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    Вилли Орбан

    30-летний игрок выступает за «быков» с 2015 года, когда поднялся вместе с командой со Второй Бундеслиги. Венгерский защитник дважды выигрывал с «Лейпцигом» Кубок Германии, а также побеждал в немецком Суперкубке-2023.

    В нынешнем сезоне Орбан провел четыре матча за клуб во всех турнирах. Защитник восстанавливается после разрыва связок колена, который получил в начале сентября.

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    «РБ Лейпциг» занимает пятое место в Бундеслиге, набрав 13 очков. В следующем матче «быки» примут «Бохум» 7 октября.

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