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    РФС назвал арбитра на дерби «Спартак» — ЦСКА

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    РФС опубликовал список арбитров, которые будут работать на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Кирилл Левников
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    Кирилл Левников

    7 октября (суббота)

    «Урал» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

    «Сочи» — «Зенит»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Адлан Хатуев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Балтика» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Краснодар» — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.

    8 октября (воскресенье)

    «Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Олег Соколов.

    «Динамо» — «Факел»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Французов.

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    • «Спартак» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Ахмат» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Алексей Воронцов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

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