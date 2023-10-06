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    Селюк: Конате вряд ли будет продлевать контракт с «Ахматом»

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    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о будущем футболиста.

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    «Нравится ли Конате выступать при новом главном тренере Мирославе Ромащенко? Футболист не должен вообще обсуждать работу тренера — что там ему нравится, а что не нравится. Всегда ведь что‑то нравится, а что‑то нет. Даже у мужа с женой всегда есть претензии друг к другу. Поэтому мы даже не говорили с Мохамедом на эту тему. Я считаю, что тренерский штаб в "Ахмате" хороший. Думаю, и Конате нравится всё с этой точки зрения. Ему в принципе нравится в клубе.

    Собирается ли Мохамед продлевать контракт с "Ахматом"? Продлевать его он вряд ли будет. Думаю, клуб всё понимает. Конате сейчас 25 лет. Расцвет сил. Он должен сделать следующий шаг вверх. Когда человек постоянно продлевает контракты и сидит в одной команде, у него падает мотивация. Мы видим это по некоторым игрокам даже в "Спартаке" и "Зените". Здесь то же самое.

    Конате очень нравится Грозный. Он мусульманин, понимает и знает, как себя вести в мусульманском мире. Мохамед говорит по‑русски. К нему очень тепло относятся болельщики. Его всё устраивает в принципе. Но ему надо шагать дальше.

    Думаю, скорее всего, это будет зимой. Мы же тоже хотим, чтобы "Ахмат" заработал какие‑то деньги. Клуб же дал ему возможность прогрессировать, он вырос в нём. Спасибо каждому тренерскому штабу, с которым он работал. Конате стал более хорошим футболистом в "Ахмате". Надо делать новый шаг.

    Рассматриваем Турцию? Нет, не рассматриваем. Безусловно, на год туда можно поехать. Но не особо вижу, чтобы из Турции кто‑то ехал в хорошие европейские чемпионаты потом. В конечном итоге хотим в Европу. Посмотрим, как выйдет. Пока у него контракт с "Ахматом", всё решает клуб. Летом он мог уйти, были официальные предложения, но "Ахмат" решил, что футболист останется», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

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