Юрану понравилась игра «Пари НН», несмотря на поражение от «Краснодара»

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с(0:3).

«Мне понравилась игра нашей команды. Сегодня у нас в составе играли несколько человек из молодёжки, и было приятно наблюдать, когда во втором тайме мы заставляли соперника даже время потягивать. Это дорогого стоит, когда наша молодёжь погоняла "Краснодар" на его поле.

Конечно же, надо реализовывать свои моменты, которые были у нас и в первом, и во втором тайме. Забей мы гол — и сразу же пошёл бы другой футбол.

Как я уже сказал, приятное впечатление произвели и ребята из молодёжной команды, и футболисты, которые имели мало игрового времени в чемпионате. Вратарь "Краснодара", конечно, сегодня подтащил. Я бы назвал именно его лучшим игроком матча.

В концовке нам пришлось раскрываться, и мы до самого финального свистка играли в футбол, искали свои моменты, но, к сожалению, не забили сегодня», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари НН».

После поражения от «Краснодара» нижегородцы занимают последнее 4-е место в своей группе Кубка России с 2 очками в активе. В следующем матче «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов» 8-го октября в рамках российской Премьер-лиги.