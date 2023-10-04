«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3 (0:1), обзор голов

Немецкийна своем поле принимал английский. Победу в матче одержали гости со счетом 3:1.

Первый тайм прошел под полную диктовку «горожан», они значительно больше нанесли ударов по воротам и имели несколько опасных моментов. Но смогли забить лишь один мяч.

Его автором стал Фил Фоден, направивший мяч в правый угол мимо вратаря после передачи Рико Льюиса.

Сразу после перерыва «Лейпциг» неожиданно отыгрался. Лои Опенда совершил мощный рывок из глубины и поразил ворота Эдерсона.

Очень долго команда Гвардиолы не могла выйти вперед. Лишь на 84-й минуте Хулиан Альварес прямым ударом со штрафного смог поразить ворота «Лейпцига» и принес победу «горожанам».

А уже в добавленное время недавний новобранец «МС» Жереми Доку установил окончательный счет на табло — 3:1 в пользу своей команды.

После двух туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу группы G с 6 очками. У «Лейпцига» три и он идет на втором месте.