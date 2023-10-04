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    «Лейпциг» не смог удержать ничью против «Манчестер Сити»

    «Лейпциг» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3 (0:1), обзор голов

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    Немецкий «Лейпциг» на своем поле принимал английский «Манчестер Сити». Победу в матче одержали гости со счетом 3:1.

    Автор забитого мяча Лои Опенда
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    Автор забитого мяча Лои Опенда

    Первый тайм прошел под полную диктовку «горожан», они значительно больше нанесли ударов по воротам и имели несколько опасных моментов. Но смогли забить лишь один мяч.

    Его автором стал Фил Фоден, направивший мяч в правый угол мимо вратаря после передачи Рико Льюиса.

    Сразу после перерыва «Лейпциг» неожиданно отыгрался. Лои Опенда совершил мощный рывок из глубины и поразил ворота Эдерсона.

    Очень долго команда Гвардиолы не могла выйти вперед. Лишь на 84-й минуте Хулиан Альварес прямым ударом со штрафного смог поразить ворота «Лейпцига» и принес победу «горожанам».

    А уже в добавленное время недавний новобранец «МС» Жереми Доку установил окончательный счет на табло — 3:1 в пользу своей команды.

    После двух туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу группы G с 6 очками. У «Лейпцига» три и он идет на втором месте.

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