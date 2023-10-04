Артета: «Арсенал» недостаточно хорошо оборонялся в матче против «Ланса»

Главный тренер «Арсенала»поделился впечатлениями после поражения его команды от «Ланса» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

«Игра была трудной, и я поздравляю "Ланс". Как мы все увидели, это действительно хорошая команда, а атмосфера на стадионе была потрясающей. Мы сделали самое сложное, первыми поразив чужие ворота, и полностью контролировали игру. Но в одном моменте им удалось забить, так что борьба продолжилась.

Мы не создавали достаточного количества угроз в последней трети, не атаковали определённые зоны. Отличие от встречи с ПСВ заключалось в игре в штрафных. Мы упустили несколько великолепных возможностей и недостаточно хорошо оборонялись.

Ошибки — это часть футбола, и они будут случаться. В Лиге чемпионов создание моментов не даётся легко, так что, когда попадаешь в штрафную, необходимо отправлять мяч в сетку. А нашу штрафную площадь нам следовало защищать гораздо лучше. Нам не удалось добиться желаемого результата, но мы сможем многое извлечь из этой игры», — приводит официальный сайт УЕФА слова Артеты.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ланс» с 4 очками после двух туров лидирует в группе B, а «Арсенал» занимает вторую строчку (3 очка).