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    «Он забивает везде». Моуринью — о голевой серии Лукаку за «Рому»

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о голевых способностях нападающего команды Ромелу Лукаку после победы над «Фрозиноне» (2:0) в рамках 7-го тура Серии А.

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    «Я думал, что буду ответственен за то, что Лукаку не забивает! Теперь по крайней мере никто не сможет меня в этом обвинить, потому что Ромелу продолжает забивать.

    Он забивает здесь, он забивал за "Манчестер Юнайтед" и "Интер". Ромелу забивает везде. К счастью, я не стал тем тренером, который лишит Ромелу этого качества», — сказал Моуринью DAZN.

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  • 17/09/2023

    • После 7-и туров в Серии А «Рома» занимает 12-е место с 8-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет с «Серветтом» 5-го октября в рамках группового этапа Лиги Европы.

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