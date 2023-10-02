«Он забивает везде». Моуринью — о голевой серии Лукаку за «Рому»

Главный тренервысказался о голевых способностях нападающего командыпосле победы над(2:0) в рамках 7-го тура Серии А.

«Я думал, что буду ответственен за то, что Лукаку не забивает! Теперь по крайней мере никто не сможет меня в этом обвинить, потому что Ромелу продолжает забивать.

Он забивает здесь, он забивал за "Манчестер Юнайтед" и "Интер". Ромелу забивает везде. К счастью, я не стал тем тренером, который лишит Ромелу этого качества», — сказал Моуринью DAZN.

После 7-и туров в Серии А «Рома» занимает 12-е место с 8-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет с «Серветтом» 5-го октября в рамках группового этапа Лиги Европы.