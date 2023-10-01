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    Мичел Анхель: Чемпионат продолжается, «Жирона» должна расти

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    Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в 8-м туре Ла Лиги.

    Мичел Анхель
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    Мичел Анхель

    «Мы очень хорошо вошли в игру, но, когда "Реал" вышел из-под нашего давления, они немного потопили нас. Первый ассист Беллингема удивительный, этот гол стал ударом. Поражения причиняют боль, но "Реал" был очень активным, это стоило нам очков. Счёт 0:1 заставил нас взглянуть на сложность матча. Возможно, мы немного снизили темп, но были удовлетворены игрой. Это была игра, в которой мадридцы были лучшими в зонах.

    Это первое поражение в этом сезоне, как в предсезонке, так и в Ла Лиге. Горжусь игрой команды. Чемпионат продолжается, мы должны расти. Они нанесли нам достаточно сильный удар, но мы получили его от нового лидера Ла Лиги. Мы — команда с очень маленьким бюджетом. Цель — сохранение места в чемпионате.

    У нас было меньше 72 часов, чтобы подготовиться к матчу против "Реала", который является командой с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге. Цыганков сказал, что что-то заметил. Он попросил замену. Не знаем, серьёзно это или нет. Придётся провести медицинское обследование», — цитирует Анхеля AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры с 21-м баллом в активе. «Жирона» — на 3-й позиции (19).

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