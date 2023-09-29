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    «Аль-Хиляль» готов заплатить за Осимхена больше 150 млн фунтов

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    «Аль-Хиляль» по-прежнему заинтересован в приобретении нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

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    По информации La Gazetta dello Sport, саудовский клуб готов заплатить за нигерийского футболиста не менее 170 миллионов евро.

    При этом «Аль-Хиляль» намерен предложить Виктору пятилетний контракт на 39 миллионов евро за сезон.

    Ранее на этой неделе стало известно, что Осимхен может подать в суд на «Наполи» из-за видео, в котором клубная пресс-служба высмеяла его промах с пенальти в матче чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

    Также сообщалось, что Осимхен входит в список трансферных целей мадридского «Реала».

    Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 120 миллионов евро.

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