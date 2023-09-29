2-й таймБарселона — СевильяОнлайн
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    «Барселона» с минимальным преимуществом обыграла дома «Севилью»

    «Барселона» — «Севилья»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

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    В центральном матче 8-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала на своем поле «Севилью». Игра получилась довольно интересной, но в ней был забит всего один мяч. Да и тот в свои ворота в исполнении ветерана Серхио Рамоса.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    Первый тайм получился довольно равным и не принес забитых голов.

    После перерыва «Барселона» имела небольшое преимущество, но забить у нее никак не получалось. На помощь пришел Серхио Рамос, который прерывал прострел и срезал мяч в собственные ворота.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Севилья 1:0
    Гол: 1:0 Серхио Рамос (автогол) (76') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жоау Канселу, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Гави, Илкай Гюндоган, Рафаэл Диас (Фермин Лопес, 37'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Ферран Торрес, 71'), Lamine Yamal (Ориоль Ромеу Видаль, 82') Севилья: Эрьян Нюланд, Адрия Хинер (Сусо, 83'), Серхио Рамос, Луак Баде, Хуанлу, Доди Лукебакио (Маркос Акунья, 76'), Эрик Ламела (Мариано Диас, 75'), Иван Ракитич, Лукас Окампос, Джибриль Соу (Фернандо, 66'), Жоан Жордан Предупреждения: Жоау Канселу (45 + 1'), Juanlu Sanchez (51'), Эрик Ламела (52')

    «Барселона» после восьми матчей имеет 20 очков, «Севилья» идет в середине турнирной таблицы Ла Лиги с семью.

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