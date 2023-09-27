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    «Ротор» победил «Аланию», «Арсенал» прошел «Сатурн», «Родина» уверенно обыграла «Текстильщик»

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    Заключительные три матча Кубка России подошли к своему концу.

    Тренер «Родины» Дмитрий Парфенов
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    Тренер «Родины» Дмитрий Парфенов

    В первой игре волгоградский «Ротор» дома
    неожиданно обыграл лидера Первой лиги «Аланию» с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол забил на 70-й минуте Ризван Ахмедханов.

    Футбол. Россия. Кубок
    Ротор — Алания 1:0
    Гол: 1:0 Akhmedkhanov R. (70') Ротор: Алексей Никитин, Алексей Шумских, Ражаб Магомедов, Samok S., Akhmedkhanov R., Dontsov K., Kamlashev D., Pelikh D., Pyatkin I., Shmakov I., Vorobyev I. Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Сослан Качмазов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Руслан Дауров, Степан Мельников, Батраз Хадарцев, Вячеслав Кротов, Gurtsiev B. Предупреждения: Батраз Хадарцев (36'), Вячеслав Кротов (61'), Георгий Натабашвили (70'), Филипп Дворецков (83'), Ageev M. (89'), Константин Плиев (89'), (90+4'), (90+4')

    Во втором матче тульский «Арсенал» смог сломить сопротивление подмосковного «Сатурна» со счетом 2:1. Дублем отметился недавний новобранец «канониров» Дмитрий Барков. За «Сатурн» гол забил Дмитрий Мичуренков.

    Футбол. Россия. Кубок
    Сатурн — Арсенал Тула 1:2
    Голы: 0:1 Дмитрий Барков (1'), 0:2 Дмитрий Барков (8'), 1:2 Даниэль Мишкич (84') Сатурн: Тимур Мелекесцев, Rusanov V., Batsuev A., Gomanyuk I., Karev V., Knyshev N., Kovalev K., Martynov I., Savinykh D., Sukharev D. Y., Zakirov A. M. Арсенал Тула: Илья Быковский, Константин Нижегородов, Артём Суханов, Ансор Хабибов, Ифеани Дэвид Ндука, Владислав Пантелеев, Михаил Яковлев, Дмитрий Барков, Рустам Халназаров, Gerasimov D., Denisov A. Предупреждения: Даниэль Мишкич (68'), Karev V. (85'), Azarenkov M. (90'), Sukharev D. Y. (90+2'), Данил Файзуллин (90+6')

    В третьей встрече «Родина» уверенно разобралась с ивановским «Текстильщиком» — 3:1. Дмитрий Парфенов выставил практически сильнейший состав, показав свои намерения пройти дальше.

    Голы за «Родину» забивали Иван Тимошенко и дважды Максим Турищев. За хозяев единственный мяч забил Никита Симдямкин.

    Футбол. Россия. Кубок
    Текстильщик Иваново — Родина 1:3
    Голы: 0:1 Иван Тимошенко (35'), 0:2 Максим Турищев (58'), 0:3 Максим Турищев (81'), 1:3 Simdyankin N. (90+1') Текстильщик Иваново: Евгений Стешин, Алексей Евсеев, Grigorjev A., Danilin M., Kanaev M., Klimov I., Lyamzin M., Samylin A., Semashkin D., Sentyurin M., Sergeev V. Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Георгий Юдинцев, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Иван Тимошенко, Shakerov R. Предупреждения: Астемир Гордюшенко (20'), Ermolin R. (59'), Георгий Юдинцев (59'), Алексей Евсеев (73')
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