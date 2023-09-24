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    «Краснодар» всухую обыграл «Урал» в матче РПЛ

    «Краснодар» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Краснодар» одержал победу над «Уралом» (2:0) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

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    Первый гол хозяева забили на 54-й минуте встречи. Защитник «Урала» Егор Филипенко оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Точку в этом матче поставил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини на 77-й минуте. Игрок выпрыгнул выше остальных и головой отправил мяч в ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Урал 2:0
    Голы: 1:0 Егор Филипенко (54'), 2:0 Кевин (77') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Tormena, Хуниор Алонсо, Olaza L., Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Кади Боржес Урал: Илья Помазун, Егор Филипенко, Алексей Мамин, Эмерсон, Мингиян Бевеев, Dmitriev I., Cisse I., Ishkov I., Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Schettine G. Предупреждения: Кади Боржес (66'), Даниэль Мишкич (70'), Александр Черников (81')

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Урал» — на 8-й строчке (14).

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