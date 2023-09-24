«Краснодар» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол хозяева забили на 54-й минуте встречи. Защитник «Урала» Егор Филипенко оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Точку в этом матче поставил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини на 77-й минуте. Игрок выпрыгнул выше остальных и головой отправил мяч в ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Урал 2:0 Голы: 1:0 Егор Филипенко (54'), 2:0 Кевин (77') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Tormena, Хуниор Алонсо, Olaza L., Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Кади Боржес Урал: Илья Помазун, Егор Филипенко, Алексей Мамин, Эмерсон, Мингиян Бевеев, Dmitriev I., Cisse I., Ishkov I., Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Schettine G. Предупреждения: Кади Боржес (66'), Даниэль Мишкич (70'), Александр Черников (81')

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Урал» — на 8-й строчке (14).