Известный тренер раскритиковал переход Тормены в «Краснодар»

Паулу Фонсека Фото: globallookpress.com
«Думаю, футбол нельзя отделять от событий на Украине. Если Европейский Союз вводит санкции против России, если большинство компаний соблюдают правила — футбол не может делать иначе.
Мне тяжело понять, как кто-то поддерживает отношения, будто ничего не происходит.
Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы безразличными к проблеме. Мне очень нравится "Брага", но был разочарован этим соглашением.
Это не меняет моих отношений с клубом, но в жизни есть более важные вещи, чем деньги», — приводит слова Фонсеки O Jogo.
Тормена перешел в «Краснодар» в середине августа, подписав с российским клубом контракт до 2027 года.
Напомним, ранее Фонсека тренировал и «Брагу», и донецкий «Шахтер».