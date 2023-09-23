Известный тренер раскритиковал переход Тормены в «Краснодар»

Главный тренер «Лилля»высказался о переходе бразильского защитникаиз португальской

«Думаю, футбол нельзя отделять от событий на Украине. Если Европейский Союз вводит санкции против России, если большинство компаний соблюдают правила — футбол не может делать иначе.

Мне тяжело понять, как кто-то поддерживает отношения, будто ничего не происходит.

Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы безразличными к проблеме. Мне очень нравится "Брага", но был разочарован этим соглашением.

Это не меняет моих отношений с клубом, но в жизни есть более важные вещи, чем деньги», — приводит слова Фонсеки O Jogo.

Тормена перешел в «Краснодар» в середине августа, подписав с российским клубом контракт до 2027 года.

Напомним, ранее Фонсека тренировал и «Брагу», и донецкий «Шахтер».