DFB обратился к Нагельсману возглавить сборную Германии только после отказа Клоппа

Первым выбором на пост главного тренера сборной Германии был, возглавляющий сейчас английский. Только после его отказа немецкий футбольный союз (DFB) предложил пост сообщает The Times.

Перспектива стать главным тренером Бундестим на домашнем Евро не заинтересовала Клоппа, у которого контракт действует еще три года. Он заявил, что его полностью устраивает работа с «Ливерпулем» и покидать команду ради сборной Германии не собирается.

Юлиан Нагельсман стал наставником Бундестим сегодня, 22 сентября. Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер при этом заявил, что именно 36-летний специалист был первым номером в их списке. Контракт Нагельсмана действует до августа 2024 года.