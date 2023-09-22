DFB обратился к Нагельсману возглавить сборную Германии только после отказа Клоппа

Юлиан Нагельсман и Руди Феллер Фото: globallookpress.com
Перспектива стать главным тренером Бундестим на домашнем Евро не заинтересовала Клоппа, у которого контракт действует еще три года. Он заявил, что его полностью устраивает работа с «Ливерпулем» и покидать команду ради сборной Германии не собирается.
Юлиан Нагельсман стал наставником Бундестим сегодня, 22 сентября. Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер при этом заявил, что именно 36-летний специалист был первым номером в их списке. Контракт Нагельсмана действует до августа 2024 года.