Месси: Индивидуальные призы для меня второстепенны

Нападающийвысказался возможном получении восьмого «Золотого мяча».

«Правда в том, что, как я уже говорил, это хорошая награда. Но мне повезло выиграть все: я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это важные награды, а индивидуальные призы второстепенны. И хотя приятно их получать, важно другое», — приводит слова Месси AS.

Напомним, Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезон он принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября 2023 года.