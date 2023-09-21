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    Месси: Индивидуальные призы для меня второстепенны

    Футбол MLS Интер Майами
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался возможном получении восьмого «Золотого мяча».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Правда в том, что, как я уже говорил, это хорошая награда. Но мне повезло выиграть все: я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это важные награды, а индивидуальные призы второстепенны. И хотя приятно их получать, важно другое», — приводит слова Месси AS.

    Напомним, Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезон он принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

    Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября 2023 года.

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