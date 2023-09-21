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    Колосков назвал Камерун сильнейшей сборной Африки

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Сборная Камеруна
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосковподелился мнением об организации товарищеского матча сборной России против Камеруна.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Это обычная повседневная работа наших футбольных руководителей, чтобы искать новых спарринг-партнеров для сборной. Работа нашей федерации на лицо. Национальная команда постоянно играет, а в соперниках достойный сборные. Сейчас мы будем играть с Камеруном, это сильнейшая сборная в Африке. И на чемпионатах мира они часто участвуют», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

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