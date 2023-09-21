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    Дюков ответил, есть ли шансы у сборной России участвовать в отборе ЧМ-2026

    Футбол РФС Сборная России Футбол России ЧМ-2026
    Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в отборочных матчах чемпионата мира-2026.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Есть ли смысл в переходе в Азию, если не сможем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира-2026? Это и требует обсуждения. Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

    Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира? Нет», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

    Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Отборочный турнир ЧМ-2026 в Европе начнется в марте 2025 года и будет длиться до марта 2026 года.

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