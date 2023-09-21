«Брага» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

На гол Джованни Ди Лоренцо и автогол Сику Ниакате хозяева ответили точным ударом Брумы.
Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Брага — Наполи 1:2
Голы: 0:1 Джованни Ди Лоренцо (45 + 1'), 1:1 Брума (84'), 1:2 Сику Ньякате (автогол) (88') Брага: Матеус Магальяйнс, Виктор Гомес, Жозе Фонте, Сику Ньякате, Кристиан Борха (Адриан Марин, 85'), Витор Карвальо (Rodrigo Zalazar, 67'), Али Мохамед, Альваро Джало (Симон Банза, 77'), Рикарду Орта, Брума, Абель Руис (Пицци, 85') Наполи: Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 66'), Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 90'), Маттео Политано (Джакомо Распадори, 66'), Андре Замбо Ангисса, Пётр Зелиньски (Natan, 90'), Станислав Лоботка, Матиас Оливера, Жуан Жесус, Амир Ррахмани (Лео Эстигор, 13'), Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Андре Замбо Ангисса (19'), Виктор Осимхен (41'), Альваро Джало (44'), Жозе Фонте (55'), Маттео Политано (56'), Кристиан Борха (66'), Джакомо Распадори (79'), Матиас Оливера (86'), Жуан Жесус (90 + 3')
Теперь в активе «Наполи» три очка, а у «Браги» нет баллов.