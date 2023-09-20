Гвардиола: Не знаю, сколько «Ман Сити» упустил моментов в последних двух матчах

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился эмоциями от матча с «Црвеной Звездой» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю, сколько мы упустили моментов в последних двух матчах. Мы показывали очень качественную игру, но не могли забить. Однако мы были последовательны и в итоге добились победы.

22 удара по воротам в первом тайме? Это означает, что мы показывали действительно хорошую игру. Ответственность за голы должна лежать на игроках атаки. Если бы мы забили два гола в начале, всё сложилось бы совсем по-другому.

Что сказал игрокам в перерыве? Я сказал: "Парни, мы не можем сказать, что играем плохо. Забудьте о результате, мы ещё можем совершить камбэк, так что дерзайте и будьте хладнокровнее". И мы это сделали», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Лейпцигом» 4 октября. «Црвена Звезда» сыграет с «Янг Бойзом» в тот же день.