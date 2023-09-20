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    Гвардиола: Не знаю, сколько «Ман Сити» упустил моментов в последних двух матчах

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от матча с «Црвеной Звездой» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Не знаю, сколько мы упустили моментов в последних двух матчах. Мы показывали очень качественную игру, но не могли забить. Однако мы были последовательны и в итоге добились победы.

    22 удара по воротам в первом тайме? Это означает, что мы показывали действительно хорошую игру. Ответственность за голы должна лежать на игроках атаки. Если бы мы забили два гола в начале, всё сложилось бы совсем по-другому.

    Что сказал игрокам в перерыве? Я сказал: "Парни, мы не можем сказать, что играем плохо. Забудьте о результате, мы ещё можем совершить камбэк, так что дерзайте и будьте хладнокровнее". И мы это сделали», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Лейпцигом» 4 октября. «Црвена Звезда» сыграет с «Янг Бойзом» в тот же день.

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