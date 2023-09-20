Каррера: У «Спартака» по всей России такая же армия болельщиков, как у «Ювентуса» в Италии

Экс-наставник «Спартака»отметил, что часто вспоминает о временах работы в России.

Также итальянский специалист сравнил «Спартак» с «Ювентусом».

«Часто ли вспоминаю времена работы в "Спартаке"? Конечно! Мы проделали там большую работу, победили в чемпионате. Это было отличное время. И я особенно в восторге от болельщиков "Спартака", которые меня всегда поддерживали. У нас была и остаётся с ними взаимная любовь и уважение. Когда приезжаю в Москву, всегда рад их увидеть.

Поддержка "Спартака" похожа на то, как болеют в Италии? Да, это что-то невероятное. Не забывайте, что я долго играл и тренировал в "Ювентусе". А это самый титулованный и популярный клуб в Италии. Так же как "Спартак" в России. Что неудивительно, поскольку клуб так много побеждал у вас в стране. Отсюда и огромная армия болельщиков по всей России. Такая же, как у "Ювентуса" в Италии», — приводят слова Карреры «Известия».