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    Орлов призвал не искать подвох в словах Карпина про отъезд игроков из России

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Локомотив
    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что не видит ничего плохого в словах главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что игрокам надо уезжать в Европу.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сейчас мы хвалим "Зенит", прежде всего бразильцев, но возникают вопросы к россиянам, не только в команде из Санкт-Петербурга.

    При том многообразии европейского футбола, которое показывает наше телевидение, нам есть с чем сравнивать. Я сейчас подвожу к призыву главного тренера сборной России Валерия Карпина уезжать российским футболистам за рубеж, если у них появится такая возможность.

    За что же упрекают Карпина? Что он сказал не так? Кто-то какую-то политику сюда уже приплел... Зачем?

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    • Посыл Валерия Георгиевича максимально прост. Он говорит нашим футболистам между строк: ребята, вы индивидуально слабы. А значит, если хотите вырасти, идите туда, где более высокий уровень индивидуального мастерства.

    Ну вот сыграли мы с Катаром. И я бы не сказал, что мы превосходили соперника. Кто выделялся? Головин. Потому что он тренируется в совсем другой системе координат!

    Не вижу ничего плохого в том, если наши ребята уедут в европейские клубы, поднимут там свой уровень. Это только пойдет на пользу сборной. Зачем искать какой-то подвох? Мы же гордимся нашими хоккеистами, выступающими в НХЛ. Никто же в данном случае политику сюда не приплетает!», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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