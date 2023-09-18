ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман РотенбергПобедная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА
  • 07:18
    • Президент УЕФА сообщил, когда российские сборные и клубы вернуться к соревнованиям
  • 23:57
    • «Реал» победил «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену на 81-й минуте
    Все новости спорта

    Хоселу: Рад, что мог внести свой вклад в победу «Реала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Реал Сосьедад
    Нападающий «Реала» Хоселу прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (2:1).

    Хоселу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоселу

    «Очень сложный и трудозатратный матч. "Сосьедад" пытался доминировать, и в их составе есть очень хорошие игроки. Мы знали, что должны держаться вместе. Нам пришлось кое-что исправлять, потому что мы пропустили очень рано.

    Но таков "Бернабеу" и наши болельщики, мы смогли все изменить. Мы стабильны и верим в себя. Знали, что у нас будут шансы, и нам удалось отыграться. Очень рад забить мяч. Мои голы помогают команде побеждать, и это делает меня счастливым.

    Рад, что могу вносить свой вклад. Я стараюсь во взаимодействовать с обороной соперника и использовать те возможности, которые у меня есть, как и сегодня.

    Мы очень хорошо поработали, чтобы у нас возникали моменты, у нас были шансы вырваться вперед. У нас длинная скамейка запасных. Всем нам, 25 игрокам, важно воспользоваться своими минутами», — цитирует Хоселу AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Реала Сосьедад» 6 очков и 11-я позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Новое столичное дерби «Спартак» проведет успешнее
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
  • «Милан» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.11
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры