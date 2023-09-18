Хоселу: Рад, что мог внести свой вклад в победу «Реала»

Нападающий «Реала»прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (2:1).

«Очень сложный и трудозатратный матч. "Сосьедад" пытался доминировать, и в их составе есть очень хорошие игроки. Мы знали, что должны держаться вместе. Нам пришлось кое-что исправлять, потому что мы пропустили очень рано.

Но таков "Бернабеу" и наши болельщики, мы смогли все изменить. Мы стабильны и верим в себя. Знали, что у нас будут шансы, и нам удалось отыграться. Очень рад забить мяч. Мои голы помогают команде побеждать, и это делает меня счастливым.

Рад, что могу вносить свой вклад. Я стараюсь во взаимодействовать с обороной соперника и использовать те возможности, которые у меня есть, как и сегодня.

Мы очень хорошо поработали, чтобы у нас возникали моменты, у нас были шансы вырваться вперед. У нас длинная скамейка запасных. Всем нам, 25 игрокам, важно воспользоваться своими минутами», — цитирует Хоселу AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Реала Сосьедад» 6 очков и 11-я позиция.