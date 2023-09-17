Нобоа заявил, «Сочи» не сможет решать большие задачи с нынешним составом

Полузащитниквысказался о перспективах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Проблема в том, что нет усилений. Родригао и Кассьера ушли, а игроков таких же, как они, не купили. Были Гаранин, Бердыев, Точилин, Хохлов, а ситуация та же. Думаю, с таким составом "Сочи" большие задачи решать не может. Мы совсем не побеждаем.

Сложно играть в команде без больших задач? Конечно, тяжело. Но надо тренироваться и выигрывать, — сказал Нобоа Sport24.

После 8-и туров "Сочи" занимает 12-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. Нобоа провел 5 матчей в чемпионате России 2023/2024 и забил один гол.