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    Нобоа заявил, «Сочи» не сможет решать большие задачи с нынешним составом

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Проблема в том, что нет усилений. Родригао и Кассьера ушли, а игроков таких же, как они, не купили. Были Гаранин, Бердыев, Точилин, Хохлов, а ситуация та же. Думаю, с таким составом "Сочи" большие задачи решать не может. Мы совсем не побеждаем.

    Сложно играть в команде без больших задач? Конечно, тяжело. Но надо тренироваться и выигрывать, — сказал Нобоа Sport24.

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    • После 8-и туров "Сочи" занимает 12-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. Нобоа провел 5 матчей в чемпионате России 2023/2024 и забил один гол.

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