ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме»
  • 21:20
    • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: стартовые составы
  • 21:03
    • «Локомотив» на своем поле проиграл «Оренбургу»
  • 20:39
    • Лондонский «Арсенал» победил «Эвертон» с минимальным счетом
  • 19:28
    • СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Сибири»
  • 17:07
    • Сайнс выиграл Гран-при Сингапура, Норрис — второй, Хэмилтон — третий
    Все новости спорта

    Изидор: На следующей неделе выйду на свой привычный уровень

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Рубин
    Новичок «Зенита» Вильсон Изидор высказался по поводу адаптации в питерском клубе после матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

    Вильсон Изидор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильсон Изидор

    В этой встрече футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

    «Не буду врать — мне пришлось тяжеловато, потому что я не играл уже довольно много. Сегодня я показал, что могу сыграть 60 минут на хорошем уровне. После я попросил у тренера замену, потому что начал уставать. Думаю, в целом я в порядке и уже к следующей неделе выйду на свой привычный уровень», — цитирует Изидора пресс-служба «Зенита».

    23-летний француз в сентябре перешел из «Локомотива» в питерский клуб на правах аренды.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Сможет ли «Рома» прервать безвыигрышную серию?
  • «Рома» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Лион» поднимется со дна?
  • «Лион» — «Гавр». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Гранада — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры