Изидор: На следующей неделе выйду на свой привычный уровень

Новичок «Зенита»высказался по поводу адаптации в питерском клубе после матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

В этой встрече футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

«Не буду врать — мне пришлось тяжеловато, потому что я не играл уже довольно много. Сегодня я показал, что могу сыграть 60 минут на хорошем уровне. После я попросил у тренера замену, потому что начал уставать. Думаю, в целом я в порядке и уже к следующей неделе выйду на свой привычный уровень», — цитирует Изидора пресс-служба «Зенита».

23-летний француз в сентябре перешел из «Локомотива» в питерский клуб на правах аренды.