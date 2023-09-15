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    Тотти может вернуться в «Рому»

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    Легенда «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на слухи о потенциальном возвращении в клуб в качестве руководителя.

    Франческо Тотти
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    Франческо Тотти

    «Моуринью хочет, чтобы я был в "Роме"? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает Ромы», — приводит слова Тотти ITASportPress.

    Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил пост и покинул «Рому».

    В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).

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