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    Гафин: Мы полностью выполнили трансферные задачи

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    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил прошедшую трансферную компанию своей команды.

    Капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна
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    Капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна

    «У нас было достаточно бурное трансферное окно. Мы закрыли все позиции, как планировали. С точки зрения кампании на вход, мы выполнили свой план. По игрокам на выход мы тоже удовлетворены. У нас положительный трансферный баланс. Это хорошо», — сказал Гафин.

    В это трансферное окно состав «бело-голубых» пополнили хавбеки Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Бителло, а из аренды вернулся Фабиан Бальбуэна, сразу ставший капитаном «Динамо».

    Также был куплен молодой белорусский вратарь Андрей Кудравец, но пока до зимы он будет играть за БАТЭ.

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