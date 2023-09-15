Гафин: Мы полностью выполнили трансферные задачи

Член совета директоров «Динамо»оценил прошедшую трансферную компанию своей команды.

«У нас было достаточно бурное трансферное окно. Мы закрыли все позиции, как планировали. С точки зрения кампании на вход, мы выполнили свой план. По игрокам на выход мы тоже удовлетворены. У нас положительный трансферный баланс. Это хорошо», — сказал Гафин.

В это трансферное окно состав «бело-голубых» пополнили хавбеки Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Бителло, а из аренды вернулся Фабиан Бальбуэна, сразу ставший капитаном «Динамо».

Также был куплен молодой белорусский вратарь Андрей Кудравец, но пока до зимы он будет играть за БАТЭ.