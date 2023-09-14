Захарян: Для меня было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»

Полузащитникрассказал, почему решил перейти в испанскую команду, а не в лондонский

«Для меня было интереснее перейти в "Реал Сосьедад", чем в "Челси".

В то же время это был более реалистичный вариант. Я понял, что действительно стану игроком "Реала Сосьедад", когда планировал подписание контракта с испанским клубом. Да, меня волновали некоторые вопросы во время переговоров, но по итогу я всё же стал частью этой команды», — приводит слова Захаряна журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав контракт до июня 2029 года.