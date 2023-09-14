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    Захарян: Для меня было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»

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    Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, почему решил перейти в испанскую команду, а не в лондонский «Челси».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Для меня было интереснее перейти в "Реал Сосьедад", чем в "Челси".

    В то же время это был более реалистичный вариант. Я понял, что действительно стану игроком "Реала Сосьедад", когда планировал подписание контракта с испанским клубом. Да, меня волновали некоторые вопросы во время переговоров, но по итогу я всё же стал частью этой команды», — приводит слова Захаряна журналист Фабрицио Романо.

    Напомним, 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав контракт до июня 2029 года.

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