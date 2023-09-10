Семин: Казахстан имеет большие шансы отобраться на Евро

Бывший главный тренероценил игру сборной Казахстана в матчах отбора на Евро-2024.

«Самое важное, что Адиев — тренер с хорошей перспективой. Он уже сегодня показывает высокий уровень руководства командой. Сегодня Казахстан имеет большие шансы отобраться на чемпионат Европы.

Дай Бог, чтобы сборная их не упустила. Для казахского футбола это может быть большим успехом», — сказал Семин «СЭ».

Напомним, что 10 сентября сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию (1:0) в рамках 6-го тура квалификации Евро-2024. После этого матча сборная занимает 2-е место в своей группе с 12-ю очками в активе.