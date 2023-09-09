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    Президент «Урала»: Были бы довольны, если бы набрали 10 очков. А тут — 13

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    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил старт сезона для своей команды.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Всегда хочется большего. Но нам грех жаловаться. Провели ряд качественных матчей, болельщик в нас поверил, пошел на стадион. В общем, нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу хотя бы, когда закончится первая часть сезона. Команда еще набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил "Уралу" четверку.

    Надо признать, что календарь у нас получился весьма тяжелый. Судите сами: в первых семи турах — ЦСКА, "Спартак", "Зенит". "Оренбург" на выезде. Мы там сыграли не очень хорошо, ведь еще к полю надо было привыкнуть. С "Балтикой" играли в Калининград. Команда, которая вышла в РПЛ, хотела всем все доказать при своих болельщиках. В целом, даже если бы набрали 10 очков, думаю, были бы довольны. А тут 13. Если бы мне заранее предложили такой расклад, я бы, конечно, согласился», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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