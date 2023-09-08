Руни может возглавить команду из Чемпионшипа

Главный тренер американского клуба «Ди Си Юнайтед»может возглавить «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа, сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство английского клуба рассматривает экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» в качестве кандидата на замену нынешнему наставнику команды Джону Юстасу.

Ранее Уэйн Руни признался, что разочарован тем, что руководство «Ди Си Юнайтед» не предлагает ему продлить контракт. Действующее соглашение 37-летнего специалиста с американским клубом истекает в декабре этого года.

«Бирмингем» только в июле сменил владельцев, одним из которых стал легенда американского футбола Том Брэди. Новые хозяева полны амбиций и жаждут вернуть свой клуб в Премьер-Лигу после 13 лет перерыва.

«Бирмингем» очень достойно начал новый сезон и сейчас занимает четвертое место в Чемпионшипе.