ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Египет (U23) — РоссияХодьба с мячом. Замены Карпина и сэйвы Агкацева спасли сборную России в Суэце
  • 08:20
    • Соболенко стала второй финалисткой Открытого чемпионата США
  • 07:55
    • Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором
  • 08:08
    • Гауфф обыграла Мухову и вышла в финал US Open-2023
  • 00:20
    • Сербия на своем поле уступила Венгрии в квалификации Евро-2024
  • 00:15
    • Неймар считает, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее французского
    Все новости спорта

    Руни может возглавить команду из Чемпионшипа

    Футбол Футбол Англии Чемпионшип Бирмингем
    Главный тренер американского клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни может возглавить «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа, сообщает The Telegraph.

    Уэйн Руни
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уэйн Руни

    По данным источника, руководство английского клуба рассматривает экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» в качестве кандидата на замену нынешнему наставнику команды Джону Юстасу.

    Ранее Уэйн Руни признался, что разочарован тем, что руководство «Ди Си Юнайтед» не предлагает ему продлить контракт. Действующее соглашение 37-летнего специалиста с американским клубом истекает в декабре этого года.

    «Бирмингем» только в июле сменил владельцев, одним из которых стал легенда американского футбола Том Брэди. Новые хозяева полны амбиций и жаждут вернуть свой клуб в Премьер-Лигу после 13 лет перерыва.

    «Бирмингем» очень достойно начал новый сезон и сейчас занимает четвертое место в Чемпионшипе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Грузины дадут бой именитым испанцам
  • Грузия — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Португалия обыграет Словакию благодаря голам Роналду?
  • Словакия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Локомотив» сдержит СКА на своей территории
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Грузия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словакия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шелтон — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Турция — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Азербайджан — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры