Хендерсон рассказал о причинах ухода из «Ливерпуля»

Полузащитникпрокомментировал уход изв это межсезонье.

«Было пару моментов, которые вызывали тревогу. У меня очень хорошие отношения с Юргеном (Клоппом). Он был честен со мной. Я не буду вдаваться в подробности разговора, потому что это личное, но я понял, что играть в следующем сезоне будут не так много.

Я знал, что на мою позицию придут новые игроки. Все знают, что для меня было бы очень сложно не играть, учитывая тот факт, как долго я пробыл в этом клубе, сколько лет был капитаном.

Плюс сборная Англии. Скоро Евро. А затем "Аль-Иттифак" обратился в "Ливерпуль" с целью выяснить, есть ли шанс, что меня отпустят. Клуб не сказал "нет".

В тот момент я почувствовал, что, возможно, моё желание остаться пропадает. Я знал, что когда-то этот момент наступит. Но не думал, что это случится сейчас. И мне пришлось смириться с этим», — сказал Хендерсон в интервью The Athletic.

В прошлом сезоне Хендерсон провел 35 матчей в АПЛ и сделал 2 голевые передачи. Полузащитник уже успел провести 4 матча за «Аль-Иттифак» и сделал 2 ассиста.