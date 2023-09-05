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    Хендерсон рассказал о причинах ухода из «Ливерпуля»

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    Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон прокомментировал уход из «Ливерпуля» в это межсезонье.

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    «Было пару моментов, которые вызывали тревогу. У меня очень хорошие отношения с Юргеном (Клоппом). Он был честен со мной. Я не буду вдаваться в подробности разговора, потому что это личное, но я понял, что играть в следующем сезоне будут не так много.

    Я знал, что на мою позицию придут новые игроки. Все знают, что для меня было бы очень сложно не играть, учитывая тот факт, как долго я пробыл в этом клубе, сколько лет был капитаном.

    Плюс сборная Англии. Скоро Евро. А затем "Аль-Иттифак" обратился в "Ливерпуль" с целью выяснить, есть ли шанс, что меня отпустят. Клуб не сказал "нет".

    В тот момент я почувствовал, что, возможно, моё желание остаться пропадает. Я знал, что когда-то этот момент наступит. Но не думал, что это случится сейчас. И мне пришлось смириться с этим», — сказал Хендерсон в интервью The Athletic.

    В прошлом сезоне Хендерсон провел 35 матчей в АПЛ и сделал 2 голевые передачи. Полузащитник уже успел провести 4 матча за «Аль-Иттифак» и сделал 2 ассиста.

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