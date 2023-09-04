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    В «Аяксе» назвали причину срыва трансфера Сперцяна

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    Директор «Аякса» Свен Мислинтат рассказал, почему амстердамский клуб не подписал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» решил заблокировать переход Сперцяна по политическим причинам.

    Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать 23-летнего хавбека в «Аякс» за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

    «Разговор шел не о его качествах, а о том, что он играет в России.

    Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается.

    Для "Аякса" он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин де Брейне в "Манчестер Сити". Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.

    У нас есть совет директоров, руководство, технический комитет. Мы вместе обсуждали это. Важнейшим было решение "Аякса", а оно было таким, что от этого игрока нужно отказаться», — приводит слова Мислинтата De Telegraaf.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел семь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

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