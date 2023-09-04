В «Аяксе» назвали причину срыва трансфера Сперцяна

Директор «Аякса»рассказал, почему амстердамский клуб не подписал полузащитника «Краснодара»

Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» решил заблокировать переход Сперцяна по политическим причинам.

Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать 23-летнего хавбека в «Аякс» за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

«Разговор шел не о его качествах, а о том, что он играет в России.

Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается.

Для "Аякса" он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин де Брейне в "Манчестер Сити". Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.

У нас есть совет директоров, руководство, технический комитет. Мы вместе обсуждали это. Важнейшим было решение "Аякса", а оно было таким, что от этого игрока нужно отказаться», — приводит слова Мислинтата De Telegraaf.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел семь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.