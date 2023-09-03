Почеттино о фанатах «Челси»: Мы должны дать им возможность быть счастливыми

Главный тренервысказался о недовольстве болельщиков команды в матче АПЛ с(0:1).

«Можно понять людей, которые привыкли к результатам прошлого. Они хотят видеть, как команда побеждает и показывает хороший футбол. Мы не играем блестяще, но я думаю, что выступление не было плохим.

Болельщики хотят побед. Мы должны дать им возможность быть счастливыми. Я понимаю, что это "Челси". Здесь нужно выигрывать в каждом матче», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

После поражения от «Ноттингем Форест» «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе. В следующем матче «синие» сыграют с «Борнмутом» 17 сентября.