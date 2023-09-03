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    Почеттино о фанатах «Челси»: Мы должны дать им возможность быть счастливыми

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о недовольстве болельщиков команды в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Можно понять людей, которые привыкли к результатам прошлого. Они хотят видеть, как команда побеждает и показывает хороший футбол. Мы не играем блестяще, но я думаю, что выступление не было плохим.

    Болельщики хотят побед. Мы должны дать им возможность быть счастливыми. Я понимаю, что это "Челси". Здесь нужно выигрывать в каждом матче», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

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