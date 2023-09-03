«Мальорка» — «Атлетик»: счет матча 0:0, обзор

В матче четвертого тура испанской Примерысыграли вничью.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд вырвать победу не увенчались успехом.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Атлетик 0:0 Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Джованни Алессандро Апуд, Мартин Вальент, Сибе ван дер Хейден, Тони Лато, Дани Родригес (Мануэль Морланес, 69'), Саму Кошта, Серхи Дардер (Абдон Пратс, 84'), Ведат Мурики, Кайл Ларин (Javier Llabres, 56') Атлетик: Горка Гурусета, Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 78'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 60'), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 84'), Микель Весга (Дани Гарсия, 78'), Иньиго Руис де Галарета, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Иньиго Лекуэ (Benat Prados Diaz, 60'), Унай Симон Предупреждение: Иньиго Лекуэ (44')

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По итогам этой игры команды занимают следующие позиции: «Атлетик» (7 очков) — пятый, «Мальорка» (2 пункта) — семнадцатая.