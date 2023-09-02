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    «Лацио» одержал гостевую победу над «Наполи» в матче Серии А

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    Обзор матчей 3-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча «Наполи» — «Лацио»
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    Фрагмент матча «Наполи» — «Лацио»

    «Наполи» — «Лацио» 1:2

    Первый гол гости на 30-й минуте встречи. Полузащитник «Лацио» Луис Альберто совершил удар со средней дистанции и попал точно в правый угол ворот.

    «Наполи» сумел сравнять счет уже спустя 2 минуты. Полузащитник хозяев Пётр Зелиньский ударил с угла штрафной, а мяч после рикошета оказался в воротах — 1:1.

    На 52-й минуте игрок «Лацио» Даити Камада выиграл для себя пространство в штрафной и нанес удар в нижний угол ворот — 2:1.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Лацио 1:2
    Голы: 0:1 Луис Альберто (30'), 1:1 Пётр Зелиньски (32'), 1:2 Даити Камада (52') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Матиас Оливера (Мариу Руй, 66'), Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски (Джованни Симеоне, 84'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 75'), Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия (Джакомо Распадори, 66') Лацио: Маттиа Цаканьи (Густав Исаксен, 90'), Чиро Иммобиле (Валентин Кастеллано, 90'), Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 80'), Луис Альберто, Данило Катальди, Даити Камада (Маттео Гюэндузи, 65'), Эльсеид Хюсай (Лука Пеллегрини, 81'), Алессио Романьоли, Николо Казале, Адам Марушич, Иван Проведель Предупреждения: Маттиа Цаканьи (26'), Rudi Garcia (34'), Луис Альберто (61'), Maurizio Sarri (89')

    После этого матча «Лацио» занимает 12-е место в таблице Серии А (3 очка). «Наполи» — на 4-й позиции (6).

    «Аталанта» — «Монца» 3:0

    Хозяева разгромили своего соперника. Первый гол «Аталанта» забила на 34-й минуте встречи, отличился полузащитник команды Эдерсон.

    Спустя 8 минут хозяева вновь забили, гол на счету форварда «Аталанты» Джанлуки Скамакки.

    Точку в этом матче поставил все тот же Скаммаки, забил гол на 62-й минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Монца 3:0
    Голы: 1:0 Эдерсон (35'), 2:0 Джанлука Скамакка (42'), 3:0 Джанлука Скамакка (62') Аталанта: Хуан Муссо, Джорджио Скальвини, Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Хосе Луис Паломино, 90'), Давиде Дзаппакоста (Эмиль Хольм, 76'), Мартен де Рон, Эдерсон, Маттео Руджери (Митчел Баккер, 76'), Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Адемола Лукман, 82'), Джанлука Скамакка (Луис Мурьель, 82') Монца: Дани Мота (Лоренцо Коломбо, 60'), Джанлука Капрари (Самуэль Виньято, 60'), Андреа Кольпани (Хосе Мачин, 74'), Патрик Чиурриа, Маттео Пессина, Роберто Гальярдини (Варрен Бондо, 66'), Самуэле Биринделли, Лука Кальдирола, Роб Холдинг (Андреа Карбони, 66'), Армандо Иццо, Микеле Ди Грегорио Предупреждения: Маттео Пессина (44'), Роб Холдинг (59'), Армандо Иццо (84')

    После 3-х туров «Аталанта» на 3-й строчке (6 очков), а «Монца» на 14-м месте (3).

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