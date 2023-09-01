Официально: сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта

Сборная России проведет два матча с олимпийской командой Египта.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, встречи пройдут 7 и 11 сентября в Суэце. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне.

Олимпийская сборная Египта – финалист последнего Кубка африканских наций U-23. Команда отобралась на финальный турнир Летних Олимпийских игр 2024 года.