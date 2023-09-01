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    Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

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    В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024.

    Английская «Астон Вилла» будет одним из фаворитов Лиги конференций в сезоне-2023/2024
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    Английская «Астон Вилла» будет одним из фаворитов Лиги конференций в сезоне-2023/2024

    Группа А: «Лилль», «Слован», «Олимпия», «Клаксвик»,

    Группа В: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брайдаблик»;

    Группа С: «Динамо» Загреб, «Виктория», «Астана», «Балкани»;

    Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано»;

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    • Группа Е: «АЗ», «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски»;

    Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички»;

    Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, «Хельсинки», «Абердин»;

    Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Норшеланн».

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    • Матчи группового этапа турнира пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года в Афинах.

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