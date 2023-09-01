Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Английская «Астон Вилла» будет одним из фаворитов Лиги конференций в сезоне-2023/2024 Фото: twitter.com/europacnfleague
Группа А: «Лилль», «Слован», «Олимпия», «Клаксвик»,
Группа В: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брайдаблик»;
Группа С: «Динамо» Загреб, «Виктория», «Астана», «Балкани»;
Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано»;
Группа Е: «АЗ», «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски»;
Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички»;
Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, «Хельсинки», «Абердин»;
Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Норшеланн».
Матчи группового этапа турнира пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года в Афинах.