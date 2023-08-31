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    «Аякс» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы

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    Завершились два ответных матча квалификации Лиги Европы.

    «Аякс»
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    «Аякс»

    Болгарский «Лудогорец» на выезде переиграл нидерландский «Аякс» со счетом 1:0, однако в группу Лиги Европы прошли амстердамцы за счет победы в первой игре с результатом 4:1.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Аякс — Лудогорец 0:1
    Гол: 0:1 Матиас Тиссера (62') Аякс: Джей Гортер, Девин Ренс, Jakov Medic, Jorrel Hato, Овен Вейндал (Анасс Салах-Эддин, 81'), Бранко ван ден Бомен (Дави Классен, 46'), Беньямин Тахирович, Кеннет Тейлор, Carlos Borges (Стивен Бергёйс, 59'), Брайан Бробби, Стивен Бергвейн (Мика Годтс, 71') Лудогорец: Бернард Текпетей (Спас Делев, 80'), Rwan Seco (Матиас Тиссера, 46'), Caio Vidal (Rick Lima, 66'), Якуб Пётровский (Pedro Naressi, 80'), Клод Гонсальвес, Иван Йорданов (Доминик Янков, 60'), Марсель Хайстер, Оливье Вердон, Noah Sonko Sundberg, Аслак Витри, Симон Слуга Предупреждения: Стивен Бергвейн (45'), Марсель Хайстер (55'), Кеннет Тейлор (56'), Клод Гонсальвес (71'), Стивен Бергёйс (74')

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В еще одной игре греческий «Олимпиакос» в гостях разгромил сербские «Чукарички» со счетом 3:0 и легко вышел в групповой этап Лиги Европы.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Чукарички — Олимпиакос 0:3
    Голы: 0:1 Георгиос Масурас (34'), 0:2 Пеп Бьель (45 + 1'), 0:3 Панайотис Рецос (53') Чукарички: Filip Samurovic, Miladin Stevanovic, Luka Subotic, Uros Drezgic (Vojin Serafimovic, 81'), Nemanja Tosic, Nikola Stankovic (Stefan Kovac, 77'), Самбу Сиссоко, Igor Miladinovic (Matteo Ahlinvi, 65'), Bojica Nikcevic, Aleksa Jankovic (Ze Mario, 46'), Djorde Ivanovic (Samuel Owusu, 77') Олимпиакос: Пеп Бьель, Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 46'), Георгиос Масурас (Joao Carvalho, 68'), Костас Фортунис (Густаво Скарпа, 58'), Santiago Hezze, Мади Камара (Сотириос Александропулос, 46'), Мариус Врусаи, Nicolas Freire, Панайотис Рецос (Джаксон Поросо, 57'), Rodinei, Александрос Пасхалакис Предупреждение: Uros Drezgic (3')
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