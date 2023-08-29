Симеоне: Я очень уверен в нашей команде

Главный тренер «Атлетико»оценил игру своей команды на старте сезона.

«Я очень уверен в нашей команде, наше отличие от других заключается в количестве, и, надеюсь, у меня получится добиться того, чтобы каждый игрок принес максимальную пользу на поле», — цитирует Симеоне Marca.

Накануне в матче 3-го тура чемпионата Испании, который прошел в ночь с 28 на 29 августа, «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 7:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

Победа позволила «Атлетико» набрать семь очков и подняться на второе место в турнирной таблице Примеры. У «Райо Вальекано» шесть пунктов и восьмая строчка.