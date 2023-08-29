Овчинников: Всех этих заморских, легионеров «Спартака», — в мешок и в Черное море

Известный тренерподелился мнением о проблемах

В шестом туре РПЛ «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата», матч завершился вничью 0:0. Перед этим команда Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» (1:3).

«А почему "Спартак" должен обыгрывать "Ахмат"? Матч так складывался, что "Спартак" отскочил — в конце "Ахмат" должен был забивать.

Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, — в мешок и в Черное море.

Промес и Бонгонда? Результат где?! Надо на своих ставку делать», — приводит слова Овчинникова «СпортКП».