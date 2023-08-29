«Факел» — «Оренбург»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал гостевую победу над(1:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол гости забили на 90+2-й минуте встречи. «Оренбург» близко подобрался к воротам соперника, игрок команды Полуяхтов решил пробить у границ вратарской, но попал в защитника «Факела». После этого форвард гостей Владимир Обухов подобрал мяч и вогнал его в ворота.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Факел — Оренбург 0:1 Гол: 0:1 Obukhov V. (90+1') Факел: Александр Беленов, Игорь Калинин, Сергей Брызгалов, Кирилл Суслов, Jakolis A., Вячеслав Якимов, Ivlev A., Bagamaev A., Руслан Магаль, Александр Долгов, Матвей Ивахнов Оренбург: Алексей Кеняйкин, Владимир Полуяхтов, Михаил Сиваков, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Николай Титков, Матиас Перес, Химми Марин, Юрий Ковалёв, Cuero Palacio J. R., Кирилл Печенин Предупреждения: Матиас Перес (19'), Bagamaev A. (42'), Владимир Полуяхтов (79'), Ivlev A. (85'), Cele T. (87'), Ренато Гойкович (88')

После этого матча «Оренбург» занимает 1-е место в группе А Кубка России (6 очков). «Факел» — на 3-й позиции (3).