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    Каррагер предположил, что уход Салаха из «Ливерпуля» состоится следующим летом

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    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что форвард «мерсисайцев» Мохамед Салах не покинет клуб в это межсезонье.

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    «Он не ушел бы за 100 миллионов фунтов. Думаю, если бы сумма достигла 150 миллионов фунтов, а может и больше, еще можно было бы подумать.

    Но думаю, проблема в том, что сейчас уже поздно. Если посмотреть на модель "Ливерпуля" при FSG, то если бы время было более подходящим или команда была чуть лучше, то они, я думаю, всерьез задумались бы об этом.

    Они сделали это с Филиппе Коутиньо несколько лет назад. "Ливерпуль" не заменил Коутиньо — они просто усилились в других областях. Если этому суждено случиться, в чем я не уверен, то это заставляет меня задуматься о следующем лете.

    У Салаха впереди два сезона, так что я думаю, что к этому вопросу можно вернуться следующим летом», — сказал Каррагер изданию The Mirror.

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    • Напомним, что Салах уведомил руководство «Ливерпуля» о своем желании покинуть клуб. Игрок отправится на медосмотр в «Аль-Иттихад» после матча с «Ньюкаслом».

    В этом поединке «Ливерпуль» обыграл «сорок» со счетом 2:1, Салах отличился результативной передачей.

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