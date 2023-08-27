Каррагер предположил, что уход Салаха из «Ливерпуля» состоится следующим летом

Экс-защитникзаявил, что форвард «мерсисайцев»не покинет клуб в это межсезонье.

«Он не ушел бы за 100 миллионов фунтов. Думаю, если бы сумма достигла 150 миллионов фунтов, а может и больше, еще можно было бы подумать.

Но думаю, проблема в том, что сейчас уже поздно. Если посмотреть на модель "Ливерпуля" при FSG, то если бы время было более подходящим или команда была чуть лучше, то они, я думаю, всерьез задумались бы об этом.

Они сделали это с Филиппе Коутиньо несколько лет назад. "Ливерпуль" не заменил Коутиньо — они просто усилились в других областях. Если этому суждено случиться, в чем я не уверен, то это заставляет меня задуматься о следующем лете.

У Салаха впереди два сезона, так что я думаю, что к этому вопросу можно вернуться следующим летом», — сказал Каррагер изданию The Mirror.

Напомним, что Салах уведомил руководство «Ливерпуля» о своем желании покинуть клуб. Игрок отправится на медосмотр в «Аль-Иттихад» после матча с «Ньюкаслом».

В этом поединке «Ливерпуль» обыграл «сорок» со счетом 2:1, Салах отличился результативной передачей.