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    Сергеев: «Зенит» в матче с «Уралом» доминировал всю игру

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    Форвард «Зенита» Иван Сергеев отреагировал на победу команды в матче 6-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Не ожидали, но полностью доминировали всю игру. В первом тайме забили свои голы, во втором довели дело до победы. Хорошая игра получилась. Знали, что "Урал" ведет прессинг неожиданно высоко, и надо было прибавлять, что мы сегодня и показали. Победили заслуженно.

    Тренерский штаб сказал: больше агрессии на защитников, доминировать всю игру. От этого у них было много ошибок. Гол Клаудиньо вышел за счет прессинга.

    Последние матчи мы играли в два нападающих, сейчас уже привыкли. Когда в обороне Кассьерра помогает, где‑то я помогаю, взаимопонимание уже есть. У тренерского штаба будет болеть голова, им выбирать схему на следующие игры», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

    «Зенит» набрал 13 очков и теперь занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ.

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