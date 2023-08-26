Семак: Есть разница в игроках, которые играют сейчас и которые начинали сезон

Главный тренерпрокомментировал поединок против(4:0).

«Хорошая, качественная игра в нашем исполнении, смотрелись уверенно, создавали и реализовывали моменты. Добились хорошего результата при качественной игре. Схема с тройкой? У нас отсутствует целая группа центральных защитников, поэтому нам нужно использовать на этой позиции игроков, для которых она не родная. Что касается тройки, то такая игра более надежная для нас.

Мы стараемся делать максимум из той ситуации, в которую мы попали. Есть разница в игроках, которые играют сейчас и которые начинали сезон. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ.