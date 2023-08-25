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    Тренер «Реал Сосьедада» рассказал, чем его удивил Захарян

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    Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль поделился мнением о российском полузащитнике Арсене Захаряне.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее стало известно, что Захарян попал в заявку команды на матч с «Лас-Пальмасом» в третьем туре Ла Лиги.

    «Он меня удивил, но не своим уровнем, а тем, как быстро сумел адаптироваться. Хорошие игроки адаптируются очень быстро. Несмотря на не самый высокий уровнь английского, он все уловил и очень быстро освоился.

    У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом.

    Я включил его в заявку, потом что он готов сыграть.

    Мне хотелось бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что он не вызвал Захаряна в сборную и оставил его в клубе, чтобы он лучше адаптировался», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

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