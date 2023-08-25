Тренер «Реал Сосьедада» рассказал, чем его удивил Захарян

Ранее стало известно, что Захарян попал в заявку команды на матч с «Лас-Пальмасом» в третьем туре Ла Лиги.
«Он меня удивил, но не своим уровнем, а тем, как быстро сумел адаптироваться. Хорошие игроки адаптируются очень быстро. Несмотря на не самый высокий уровнь английского, он все уловил и очень быстро освоился.
У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом.
Я включил его в заявку, потом что он готов сыграть.
Мне хотелось бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что он не вызвал Захаряна в сборную и оставил его в клубе, чтобы он лучше адаптировался», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.
Матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» пройдет 25 августа, начало — в 20:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.