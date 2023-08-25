Тренер «Реал Сосьедада» рассказал, чем его удивил Захарян

Главный тренер «Реала Сосьедад»поделился мнением о российском полузащитнике

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Арсен Захарян Фото: twitter.com/RealSociedad

Ранее стало известно, что Захарян попал в заявку команды на матч с «Лас-Пальмасом» в третьем туре Ла Лиги.

«Он меня удивил, но не своим уровнем, а тем, как быстро сумел адаптироваться. Хорошие игроки адаптируются очень быстро. Несмотря на не самый высокий уровнь английского, он все уловил и очень быстро освоился.

У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом.

Я включил его в заявку, потом что он готов сыграть.

Мне хотелось бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что он не вызвал Захаряна в сборную и оставил его в клубе, чтобы он лучше адаптировался», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

Матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» пройдет 25 августа, начало — в 20:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.